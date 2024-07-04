Симферополь, 5 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 5 июля временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Сообщение о перекрытии движения на мосту появилось в 00:44 мск.

Всех находящихся на транспортном переходе, а также в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июля более 1 тысячи автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту.

Новороссийск ночью 3 июля атаковали безэкипажные катера. Велось отражение ударов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

На территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.