На Крымском мосту ночью 5 июля перекрыли движение автотранспорта
Симферополь, 5 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 5 июля временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Крымский мост
Сообщение о перекрытии движения на мосту появилось в 00:44 мск.
Всех находящихся на транспортном переходе, а также в зоне досмотра попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и соблюдать спокойствие.
Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июля более 1 тысячи автомобилей ожидали проезда по Крымскому мосту.
Новороссийск ночью 3 июля атаковали безэкипажные катера. Велось отражение ударов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
На территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.