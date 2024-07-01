Симферополь, 1 июля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. За шесть месяцев текущего года в Крыму отдохнули 2 миллиона туристов, показатель турпотока вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, сообщил 1 июля в Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«За первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 миллиона туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — написал он.

Аксёнов уточнил, что 60,8% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% добирались на полуостров при помощи железнодорожного транспорта, а 7,5% предпочли сухопутный маршрут через исторические регионы России.

Также он рассказал, что в июне 2024 года в Крыму отдохнули более 746 тысяч человек, что на 25% больше в сравнении с прошлым годом. Из-за этого средняя загрузка отелей и санаториев региона в этот месяц превысила 54%, а в крупных курортных комплексах с развитой инфраструктурой этот показатель достиг 100%.

«По данным мониторинга министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51% на июль и 47% на август», — добавил Аксёнов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством по теме автомобильных путешествий акцентировал на том, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста РФ. По словам главы государства, чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем лучше будет в целом в конечном итоге.

29 мая Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. Правительство должно будет выполнить эту работу до 1 сентября 2024 года.