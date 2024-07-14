Брюссель, 14 июля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил инцидент со стрельбой на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Произошедшее Боррель назвал неприемлемым актом насилия в отношении политика и призвал американцев объединиться.

С осуждением попытки покушения на Дональда Трампа также выступили президенты США и Мексики Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники Секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным The Washington Post, при стрельбе на митинге Трампа погиб один из участников мероприятия, ещё один человек получил тяжёлые ранения.

Как передавало ИА Регнум, после произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал предприниматель Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.