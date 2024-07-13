Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания. Об этом 13 июля сообщила газета The New York Times,

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Издание приводит заявление представителя политика-республиканца Стивена Чуна. В нём указано, что с бывшим американским лидером, который претендует на выдвижение кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, «все в порядке и он проходит осмотр в местном медицинском учреждении».

Ранее ИА Регнум сообщало, что вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Пенсильвании, раздались звуки выстрелов. Политика немедленно окружили сотрудники Секретной службы и сопроводили его к автомобилю. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее, политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал предприниматель Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Главу Белого дома Джозефа Байдена проинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем.