Москва, 13 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Уголовное дело о крушении самолёта Sukhoi Superjet-100 под Коломной в Московской области передали в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом 13 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.

Александр Рюмин/ ТАСС

«По поручению председателя Следственного комитета России в целях обеспечения наиболее полного, всестороннего и оперативного расследования обстоятельств крушения самолета «Сухой Суперджет-100» в Московской области уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», ― уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она добавила, что следственно-оперативную группу, которая займётся установлением всех обстоятельств произошедшего, уже сформировали. В неё вошли наиболее опытные следователи и криминалисты СК.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт SSJ-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля, когда совершал тестовый полёт после планового ремонта. Воздушное судно пропало с радаров в 15:00 мск, на его борту находились три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они все погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Самолёт принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его эксплуатировали с 2014 года. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что воздушное судно осуществляло перелёт по маршруту аэродром Луховицы — аэродром Внуково в соответствии с принятым планом полётов, а также в соответствии с заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения.

Спасатели обнаружили бортовые самописцы SSJ-100. Бортовые самописцы уже доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Их состояние удовлетворительное. К расшифровке комиссия приступит 15 июля.

СК возбудил по этому факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В качестве основной версии следователи рассматривают одновременный отказ двух двигателей. Источник в авиационных службах не исключил, что двигатели у Sukhoi Superjet 100 могли отказать из-за попадания птиц.

12 июля спасатели на месте крушения лайнера обнаружили тела погибших. Планируется, что поисковые работы продлятся ещё как минимум два дня, включая сегодняшний.