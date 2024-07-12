Москва, 12 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Причиной крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ двух двигателей. Об этом заявил журналистам представитель экстренных служб.

Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна

«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей», — привела его слова «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт SSJ-100 разбился под Коломной. Пассажиров на борту не было, в лайнере находились двое пилотов и штурман, они погибли. По информации ресурса Flightradar, лайнер перед падением долгое время кружил в районе города.

По информации оперативных служб, экипаж смог отвести самолёт от жилых построек. Героические действия пилотов позволили избежать жертв и разрушений на земле.

Следственный комитет в связи с катастрофой возбудил уголовное дело. На место падения лайнера выехали специалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщила Объединённая авиастроительная компания, разбившееся судно выпустили в 2014 году. Самолёт выполнял перегоночный рейс.