Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК.

Снимок с видеоСК РФ/ТАСС

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.

Предварительно, лайнер «Сухой Суперджет-100», вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт Внуково, но упал в районе деревни Апраксино под Коломной.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые установят все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступило сообщение о крушении, предположительно, лайнера SSJ-100 в районе Коломны.

Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта могло не быть пассажиров. Там находились лишь три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. По данным Telegram-канала «112», они погибли. Отмечается, что самолёт упал во время тестового полета после планового ремонта. По данным СМИ, все двое пилотов и штурман погибли.

На место происшествия выехал глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он сообщил, что предварительно, на борту находились два пилота и штурман. место падения сейчас оцеплено, работают экстренные службы, отметил глава округа.