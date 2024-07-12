Коломна, Московская область, 13 июля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Самолёт SSJ-100, потерпевший крушение в Московской области, осуществлял перелёт согласно плану полёта. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

«Воздушное судно осуществляло полёт в соответствии с принятым планом полёта, в соответствии с поступившей заявкой», — указал руководитель ведомства.

Ядров уточнил, что план полёта был одобрено оперативными органами Единой системы организации воздушного движения РФ.

Как передавало ИА Регнум, SSJ-100 потерпел крушений 12 июля под Коломной. Пассажиров на борту не было. В результате катастрофы погибли двое пилотов воздушного судна и штурман. По информации ресурса Flightradar, лайнер перед падением долгое время кружил в районе города. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Как сообщили в экстренных службах, в качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Объединённая авиастроительная компания (ОАК) уточнила, что разбившийся самолёт эксплуатировали с 2014 года. Судно выполняло перегоночный рейс.

Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены чёрные ящики разбившегося самолёта.