Коломна, Московская область, 13 июля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Двигатели у самолёта Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение под Коломной в Московской области, могли отказать из-за попадания птиц. Об этом сообщил источник в авиационных службах.

Александр Рюмин/ТАСС

Схожий случай произошёл в 2009 году в США. Тогда у вылетевшего из Нью-Йорка лайнера отказали оба двигателя после попадания в них птиц. Пилоты смогли посадить Airbus на реку Гудзон.

По ещё одной версии, у лайнера мог произойти критический отказ систем, сообщила «Lenta.ru». Предположительно, причиной катастрофы стали проблемы с электроникой.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт «Сухой Суперджет 100» потерпел крушение в Московской области 12 июля. Лайнер упал во время тестового полёта после планового ремонта. Согласно данным ресурса Flightradar, лайнер долгое время кружил в районе Коломны. Самолёт пропал с радаров в 15:00 мск. Затем в оперативные службы поступило сообщение о крушении. На борту самолёта находились три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они погибли.

Разбившийся лайнер, который эксплуатировали с 2014 года, принадлежал компании «Газпром-Авиа», его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

В качестве основной версии падения самолёта рассматривают одновременный отказ двух двигателей. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Расследованием падения самолёта займутся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии специалистов Росавиации.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в ходе проведения поисково-спасательной операции обнаружили бортовые самописцы SSJ-100. Они подлежат расшифровке.

Ядров также уточнил, что воздушное судно осуществляло перелёт по маршруту аэродром Луховицы — аэродром Внуково в соответствии с принятым планом полётов, а также в соответствии с заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения.