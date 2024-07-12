Красногорск, 12 июля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Все три члена экипажа упавшего в Московской области самолёта SSJ-100 погибли. Об этом 12 июля сообщил Telegram-канал «112».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, что разбившийся на территории Подмосковья лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолёт пропал с радаров в 15:00 мск.

«На борту находился экипаж, три человека. По предварительной информации, они погибли», — говорится в сообщении.

По словам представителя авиационных служб, которые привёл ТАСС, самолёт выпустили в 2014 году и в 2015 передали в компанию «Газпром-Авиа», которая была его единственным эксплуатантом.

Скриншот страницы сайта flightradar24.com

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июля стало известно, что оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолёта в Подмосковье. Отмечалось, что, предположительно, лайнер SSJ-100 упал в районе Коломны.

Легкомоторный самолёта Cessna-172 потерпел 10 июля крушение в Татарстане около палаточного лагеря в районе поселка Камское Устье. В результате этого погибли три человека.

Позднее в этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Один из находившихся на борту пассажиров выжил и его госпитализировали. Позднее стало известно, чтл жертвами крушения легкомоторного самолёта в Татарстане стали 46-летняя мать с 11-летней дочерью, а также его 41-летний пилот.