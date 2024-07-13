Коломна, Московская область, 13 июля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Поисковые работы на месте крушения самолёта Sukhoi Superjet-100 под Коломной продлятся ещё как минимум два дня, включая сегодняшний, сообщил 13 июля представитель экстренных служб.

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«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня (с учётом вчерашнего)», — привёл слова специалисты телеканал RT.

Как сообщало ИА Регнум, Sukhoi Superjet-100 с тремя членами экипажа на борту разбился вечером 12 июля во время проведения тестового полёта. Перед этим самолёт прошёл провели плановый ремонт. Все три члена экипажа погибли.

Самолёт перегоняли в аэропорт Внуково с завода в Луховицах, и пассажиров на борту не было. По статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт возбудили уголовное дело.

По версии следствия, произошёл одновременный отказ двух двигателей. Не исключено, что двигатели могли выйти из строя из-за попадания в них птиц.