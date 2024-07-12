Москва, 12 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не говорил президенту России Владимиру Путину о планах встретиться с бывшим главой США Дональдом Трампом. Об этом 12 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Представителя Кремля спросили, говорил ли Орбан во время встречи с Путиным о том, что хочет встретиться с Трампом, и передавал ли российский лидер письмо экс-президенту США.

«Отрицательный ответ на оба вопроса», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, где обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что признателен венгерскому премьеру за миротворческие усилия, хотя он в основном излагал западную точку зрения.

Песков 8 июля отметил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий президенту США Джо Байдену. Он подчеркнул, что венгерский премьер предпринимает серьёзную инициативу, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон, в Москве это ценят.

11 июля Орбан в соцсети Х заявил, что на встрече обсудил с Трампом пути установления мира на Украине. По его словам, Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре и возвращения в Белый дом хочет добиться разрешения украинского конфликта.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО. Также Запад должен снять санкции с России.