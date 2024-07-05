Москва, 5 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан излагал в основном западную точку зрения, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, заявил 5 июля президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле.

Michael Gruber / Global Look Press

«Тем не менее, мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс», — заявил глава государства во время заявления для прессы по итогам переговоров.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

По итогам переговоров российский лидер отметил, что Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Путин подчеркнул, что Москва настаивает на полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Также он отметил, что есть и другие условия, но это всё — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что провёл переговоры с Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что венгерский премьер не получал от ЕС мандат на визит в Москву и не представляет Евросоюз «ни в какой форме». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, своим нескоординированным с ЕК визитом Орбан подрывает единство Евросоюза.