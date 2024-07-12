Вашингтон, 12 июля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре и возвращения в Белый дом хочет добиться разрешения украинского конфликта. Об этом 11 июля сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х (ранее Twitter).

Will Lanzoni/Global Look Press Дональд Трамп

«Мы обсудили пути установления мира [на Украине]. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан по итогам встречи с экс-главой Белого дома во Флориде.

Премьер-министр Венгрии также назвал беседу с Трампом очередной «миротворческой миссией» после своих поездок в Киев, Москву и Пекин, а также встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Вашингтоне, где он в числе прочего обсуждал с турецким лидером разрешение конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Орбан встретится с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после саммита НАТО в Вашингтоне. По словам авторов статьи, визит премьер-министра Венгрии к экс-главе Белого дома усилит опасения западных лидеров в том, что Орбан является посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день британская газета The Guardian написала, что Орбан на саммите НАТО не стал запрашивать двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. Источники издания заявили, что венгерский премьер фактически избегал американского лидера на мероприятии.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля заявил, что Белый дом считает авантюризмом миротворческие усилия Орбана. При этом он не стал комментировать сообщения о том, что премьер-министр Венгрии координирует миротворческую деятельность с Трампом.