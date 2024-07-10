Вашингтон, 11 июля, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байден должен выйти из предвыборной гонки, отказавшись от борьбы за переизбрание, и дать демократам шанс выиграть грядущие президентские выборы. С таким призывом выступил американский актёр Джордж Клуни 10 июля в колонке для газеты The New York Times.

Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США Джордж Клуни

Клуни уточнил, что является давним сторонником Демократической партии США и принимал участие в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию действующего американского лидера, который намерен переизбраться на новый срок.

Актёр указал, что он считает Байдена другом, любит его и верит в его характер и моральные устои, но считает, что президенту США нужно отказаться от участия в выборах. По мнению Клуни, Байден не может выиграть в борьбе со временем, а демократы в итоге не только проиграют в президентской гонке, но и могут оказаться в меньшинстве в Конгрессе США.

«Это не только мое мнение, оно совпадает с мнением каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я говорил в частном порядке. Каждый из них считает так, вне зависимости от произносимого публично», — пояснил Клуни.

Актёр обратился к ведущим американским демократам, в том числе к сенатору Чаку Шумеру, лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису и экс-спикеру нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси с просьбой убедить Байдена отказаться от участия в президентской гонке ради спасения демократии.

«Джо Байден — герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», — добавил Клуни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский писатель Стивен Кинг, известный как Король Ужасов, призвал действующего президента США Байдена отказаться от участия в предстоящих президентских выборах.

Ряд представителей Демократической партии в Конгрессе 7 июля призвал действующего президента США выйти из предвыборной гонки. Как считают конгрессмены-демократы, в будущем это решение может помешать их партии получить на выборах большинство в палате представителей.

При этом сам американский лидер считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.

В свою очередь, экс-американский лидер и политический оппонент Байдена Дональд Трамп пояснил, что действующему президенту США мешает выйти из предвыборной гонки только его самолюбие, поэтому он продолжит борьбу.