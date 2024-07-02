Вашингтон, 2 июля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Журналист из США Такер Карлсон заявил, что представители Демократической партии заменят президента Джо Байдена на другого претендента для участия в выборах.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Байдену конец. Слишком много видных демократов полагают, что у него повреждён мозг. Они не пойдут на попятную. Им надо его заменить, и они это сделают. Вопрос в том, когда именно», — написал Карлсон в социальной сети X.

Если демократы умны, то сделают это незамедлительно, добавил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байдена Демократическая партия планирует официально выдвинуть кандидатом в президенты 21 июля, информировало 2 июля агентство Bloomberg.

Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен 16 июля на виртуальной встрече партийного комитета, 19 июля — протокольного, и 21 июля решение об официальном выдвижении Байдена утвердит регистрационный комитет Демпартии.

27 июня между Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом состоялись теледебаты. Бывший и нынешний главы Белого дома не пожали друг другу руки перед их началом. Многие из демократов сочли выступление действующего главы государства провальным.

Члены семьи президента США Джо Байдена попросили его не выходить из предвыборной гонки после провального выступления на дебатах, сообщил 30 июня телеканал CNN, ссылаясь на советников американского лидера.