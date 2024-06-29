Нью-Йорк, США, 29 июня, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, заявил, что верит в то, что способен управлять страной. Запись выступления выложил в соцсети X пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я бы не выдвигался вновь, если бы не верил всем сердцем и душой в то, что я могу делать свою работу», — сказал он.

По мнению Байдена, ставки на предстоящих выборах очень высоки, так как его основной конкурент, экс-президент Дональд Трамп, является «подлинной угрозой» Соединённым Штатам Америки.

Как сообщало ИА Регнум, Байден и Трамп в ночь на 28 июня по московскому времени встретились на первых дебатах в рамках предвыборной программы. Многие сторонники Демократической партии сочли выступление действующего президента провальным, так как он запинался и путался. Телеканал ABC после этого сообщил, что в офис этой партии начало поступать множество гневных обращений с требованием выставить на предстоящие выборы другого кандидата вместо Байдена.

Новостной сайт Axios 29 июня сообщил, ссылаясь на источники, что Байден откажется от переизбрания только в том случае, если такое решение примет ближний круг его друзей и родственников. Якобы десятки лет его работу курирует «кухонный кабинет», в который в том числе входят жена президента Джил Байден, его сестра Валери Байден и ряд других лиц.