Вашингтон, 8 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года. Он заявил об этом 8 июля в интервью телеканалу MSNBC.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Джо Байден

По словам главы Белого дома, он не намерен выходить из предвыборной гонки, несмотря на давление со стороны спонсоров и ряда представителей Демпартии.

«Я бы не переизбирался, если бы абсолютно не верил, что являюсь лучшим кандидатом для победы над [экс-президентом США] Дональдом Трампом в 2024 году», — сказал он.

Американский лидер добавил, что его не волнует мнение богатых спонсоров, которые отказываются от его поддержки, так как он рассчитывает на «среднестатистического» избирателя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля Байден заявил о «твёрдом намерении» остаться в президентской гонке. При этом он отметил, что не будет «закрывать глаза» на опасения, возникшие в Демпартии после его теледебатов с Трампом.

Дебаты между действующим главой Белого дома и экс-президентом США состоялись 27 июня. После них Байден признал крайне неудачным своё выступление в беседе с Трампом.

Ряд представителей Демократической партии в Конгрессе 7 июля призвал действующего президента США выйти из предвыборной гонки. Как считают конгрессмены-демократы, в будущем это решение может помешать их партии получить на выборах большинство в палате представителей.

Байден 6 июля заявил, что что откажется от участия в предвыборной гонке, только если «Господь Всемогущий» спустится с небес и скажет ему так поступить. Он также отметил, что руководство фракций демократов в обеих палатах Конгресса уговаривает его не сдаваться и не выходить из президентской гонки.