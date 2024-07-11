Москва, 11 июля, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Россия не даёт распространяться на своей территории ценностям «новой этики», тем самым разрушая попытки Запада установить однополярный миропорядок. Об этом 11 июля заявил политолог Александр Асафов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Будущее многополярного мира и роль России» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

ЭИСИ

Участники дискуссии отметили, что в настоящее время отношения России с мировым сообществом базируются на национальных интересах и принципах взаимоуважения.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что Россия препятствует насаждению ценностей «новой этики» на своей территории. Таким образом, Россия сводит на нет попытки поддержания однополярного мироустройства, ориентированного на Запад.

«Мир гегемона остался в прошлом, несмотря на то, что за него инерционно цепляется так называемый коллективный Запад. Мы видим конструктивную, дружескую повестку в Африке, в Латинской Америке», — заявил политолог.

По словам политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, особую роль в построении многополярного мира играет Китай.

В совместном заявлении РФ и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится о намерении России и Китая объединить усилия для построения справедливого многополярного мира, отметил политолог.

«Базис — экономические отношения, здесь мы видим гигантский прогресс. Мы видим рост как экспорта, так и импорта. В этом ещё один важный принцип взаимодействия, который подчёркивает председатель КНР Си Цзиньпин — придерживаться обоюдного выигрыша. Мы друг другу добавляем силы, мощи, потенциала. Особенность наших отношений в том, что мы успешно разрешаем возникающие вопросы, от этого отношения становятся только крепче. Наши геополитические интересы будут многие десятилетия очень близки друг другу и в контексте борьбы с гегемонией Запада, и в создании справедливого миропорядка», — подчеркнул Шаповалов.

Руководитель сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Пётр Топычканов отметил роль Индии. Он напомнил о давлении, которое оказывали на Индию, когда она вела переговоры с Россией по нефти. По его словам, те поставки, которые существуют сейчас, — это результат сотрудничества России и Индии. РФ с Индией сотрудничает также в третьих странах, они участвуют в строительстве атомной станции в Бангладеш, и это иной уровень взаимоотношений, добавил эксперт.

Он напомнил, что в ходе поездки в Россию премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл встречу с диаспорой, во время которой он обозначил видение многополярного мира.

«Моди сказал, что интересы и отношения с Россией полностью соответствует ценностям многополярного мира. В документах, которые подписали Моди и президент России Владимир Путин, сказано, что неделимая глобальная безопасность — общая цель, в отличие от блока НАТО, где безопасность постулируется эксклюзивно для стран-членов», — подчеркнул Топычканов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко отметил, что Латинская Америка также не хочет жить внутри «европейских нарративов» и им подчиняться.

По его словам, Латинская Америка не является приоритетом для США. В Бразилии и Аргентине отношения с США непростые. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проводит довольно независимую внешнюю политику и показывает, что готов играть в историю с многополярностью. Венесуэла — источник достаточно дешёвой и необходимой нефти. Большая игра ведётся вокруг Кубы, пояснил эксперт.

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов отметил, что в Африке нет централизации, им чужды идеи монополярного мира, и в этом смысле они — союзники России. Африка представляет для Европы и Запада ресурсную базу. Вклад России в продовольственную безопасность и суверенитет только растёт, несмотря на попытки Запада помешать нашим связям, торговле, уточнил эксперт.

По словам учредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», члена экспертного клуба «Дигория» Алексея Малинина, БРИКС и ШОС могут стать платформами, на которых будут создаваться многочисленные новые институты, например, и новый электоральный институт как альтернатива БДИПЧ ОБСЕ. Сама перспектива альтернативы делает платформы привлекательными.

«Мы много говорим о переходе от однополярной системы к многополярной, и конкретику в этом вопросе создают как раз подобные институции. Безусловно, и БРИКС, и ШОС очень привлекают к участию», — заявил Малинин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Глава государства при этом подчеркнул необходимость укрепить многополярный мир. Путин заявил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.

В обнародованном 5 марта социально-экономическом плане развития Китая на 2024 год отмечено, что Пекин продолжит выступать за создание равноправного и многополярного мира, будет способствовать формированию нового типа международных отношений. В документе указано, что китайская сторона продолжит придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, при этом идя по пути мирного развития и ориентируясь на взаимовыгоду.

Путин 8 мая заявил, что Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 9 мая заявил, что политика России способствует развитию многополярного справедливого мира, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире.

Российский лидер в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.