Москва, 8 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 8 мая.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС

«С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Участие в саммите также принимают лидеры евразийской «пятёрки» — президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении. Для Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения. Также они обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов.

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Как передавало ИА Регнум, на прошлом заседании Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге 25 декабря все члены организации согласились утвердить декларацию о развитии сотрудничества на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

Вместе с тем Путин в октябре прошлого года заявил, что в мире многополярность создаётся сама по себе, связано это с ростом потенциала многих государств.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что Путин разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Запада, и превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы. Отмечается, что развернутая США и Евросоюзом кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира. Также подчёркивается, что главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине.