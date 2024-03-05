Пекин, 5 марта, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика продолжит выступать за создание равноправного и многополярного мира, Пекин будет способствовать формированию нового типа международных отношений. Об этом говорится в обнародованном 5 марта социально-экономическом плане развития КНР на 2024 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир, а также за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, будем способствовать формированию нового типа международных отношений», — говорится в документе.

Отмечается, что китайская сторона продолжит придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, при этом идя по пути мирного развития и ориентируясь на взаимовыгоду. Кроме того, Китай заявил о твёрдом намерении продолжить выступать против деспотизма и гегемонии, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях.

Как передавало ИА Регнум, 10 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в ходе телефонного разговора обсудили процесс реализации договорённостей, достигнутых на высшем политическом уровне, а также обозначили особое значение российско-китайского взаимодействия для становления справедливого многополярного мира. Стороны также подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая успешно справилось с внешними вызовами, достигнув рекордных показателей.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у Соединённых Штатов Америки не осталось каких-либо шансов сохранить устаревший однополярный мир. При этом, по его словам, американские власти пытаются игнорировать неизбежность становления многополярного мироустройства и предпринимают попытки сохранить устаревшую недемократическую концепцию мира.

Президент России Владимир Путин, выступая 7 декабря на форуме «Россия зовёт!», заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.