Москва, 9 мая, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Политика России способствует развитию многополярного справедливого мира, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая в Кремле.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Он поздравил Путина с успешным руководством страной и отметил, что Россия продолжает развиваться даже в условиях давления со стороны Запада.

«При этом вы помогаете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире», — сказал Тхонглун Сисулит.

Путин на встрече выразил благодарность властям Лаоса за поддержку преподавания в республике русского языка, а также за передачу России танков Т-34 для их показа гражданам. Возможность использования карты «Мир» в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из России в эту страну, отметил он.

Ранее российский лидер провёл встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Позднее у него запланирована встреча с президентом Гвинеи-Бисау Умаром Сисоку Эмбало.

Как сообщало ИА Регнум, лидер Лаоса и руководители ещё восьми государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы и Гвинеи-Бисау — были почётными гостями парада Победы на Красной площади в Москве. После церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин и иностранные лидеры проследовали в Кремль и кратко пообщались по дороге.