Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Сейчас ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Об этом 17 мая на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Глава государства при этом подчеркнул необходимость укрепить многополярный мир.

«То, что он сейчас на наших глазах складывается, <…> здесь нет никаких сомнений. Думаю, что все это прекрасно понимают, отдают себе отчёт в этом», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.

«То, что от России и Китая зависит будущее, — это отчасти, только отчасти так, потому что будущее человечества зависит от всего человечества. Но, разумеется, Китай и Россия ― это важные составляющие современной цивилизации», ― сказал президент.

Говоря об отношениях России и Китая, он отметил, что развитие двух стран должно быть конструктивным, мирным, а также учитывать интересы всех участников международного общения.

Как сообщало ИА Регнум, в обнародованном 5 марта социально-экономическом плане развития Китая на 2024 год отмечено, что Пекин продолжит выступать за создание равноправного и многополярного мира, будет способствовать формированию нового типа международных отношений. В документе указано, что китайская сторона продолжит придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, при этом идя по пути мирного развития и ориентируясь на взаимовыгоду.

Путин 8 мая заявил, что Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из центров формирующегося многополярного мира. Российский лидер также отметил роль ЕАЭС в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит 9 мая заявил, что политика России способствует развитию многополярного справедливого мира, чтобы все страны находились в справедливости, расцвете и мире.

Российский лидер в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.