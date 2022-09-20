Москва, 20 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Мир трансформируется и движется к многополярности, об этом президент России Владимир Путин заявил 20 сентября на церемонии приёма верительных грамот у новых послов иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, движение к многополярному миру — магистральный, стратегический вектор мировой политики. Это подтвердил прошедший на днях саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», — сказал российский лидер.

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