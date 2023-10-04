Москва, 4 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу.

Кадр из видео Владимир Путин выступает на пленарной сессии «Разговор на равных»

В ходе выступления на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности, глава государства подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — сказал Путин.

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Он указал, что такое будущее вряд ли кому-то может понравиться. Именно поэтому процесс построения более демократичного, честного и справедливого для большинства человечества миропорядка необходим.

29 сентября российский лидер заявил, что международной финансовой системе необходимы изменения. Пока же кредитные обязательства развивающихся стран «похожи на оброк». Такое положение недопустимо, подчеркнул Путин, призвав предпринять совместные усилия для изменения международных правил в этой сфере. Он также отмечал, что всё больше стран выступают за многополярный мир и Россия расширяет сотрудничество с Китаем, Латинской Америкой, Африкой и другими странами.