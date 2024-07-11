Москва, 11 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. НАТО рассматривает действия России и Китая по защите своих интересов и суверенитета как угрозу, так как Москва и Пекин выступают за многополярный и справедливый миропорядок, который не признаёт американскую гегемонию. Об этом 11 июля корреспонденту ИА Регнум заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой якобы создаёт угрозу безопасности НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

В итоговой декларации саммита НАТО, опубликованной 10 июня, отмечается, что углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и КНР якобы подрывает международный порядок и создаёт угрозы для евроатлантической безопасности.

Шаповалов отметил, что декларация саммита НАТО содержит пункты, которые свидетельствуют об усилении эскалации и дальнейшей милитаризации альянса. Речь идёт о так называемой гражданской обороне, то есть милитаризации общества и увеличении финансирования, а также о ядерной составляющей.

«Негативные тезисы в отношении Китая говорят о том, что НАТО выстраивает долгосрочную стратегию противостояния и борьбы с этой страной. Для Китая и всей Азии это серьёзная угроза, потому что НАТО расширяет свою зону ответственности и экспансию на территорию Восточной Азии. Действия НАТО представляют угрозу для России и Китая. Однако альянс рассматривает действия России и Китая по защите своих интересов и суверенитета как угрозу себе. Это неудивительно, ведь НАТО — это инструмент утверждения американской гегемонии, а Россия и Китай находятся в авангарде борьбы за многополярный и справедливый миропорядок, который не приемлет американского господства», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, страны — члены НАТО призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические отношения, в рамках которых КНР якобы экспортирует товары двойного назначения, используемые в оборонной промышленности РФ.

Ранее с подобным призывом выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, около 50% взаимного товарооборота между Россией и Китаем приходятся на долю товаров двойного назначения.

В посольстве КНР в США сообщили, что Китайская Народная Республика выступает против упоминания себя в каких-либо документах НАТО в качестве «угрозы». Отмечается, что Пекин призывает Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, дестабилизирующих ситуацию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в пользу конструктивных мер для восстановления глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в котором подчеркнули, что США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния, создавая угрозу безопасности всех стран региона.

Также Россия и Китай договорились и дальше укреплять стратегическое партнёрство в энергетической сфере, развивать его на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.