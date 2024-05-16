Пекин, 16 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Россия и Китай договорились продолжать укреплять стратегическое партнёрство в энергетической сфере, следует из совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«Договорились <…> продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнёрство в энергетической сфере», — говорится в документе.

В этой связи стороны намерены осуществлять развитие партнёрства в этой области на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая начался государственный визит Путина в Китай. В Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча лидеров двух стран. Переговоры политиков длились 2,5 часа. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

По итогам переговоров с председателем КНР Путин заявил 16 мая, что Россия и Китай планируют укреплять взаимодействие в энергетике. Глава государства назвал эту сферу одним из приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина.