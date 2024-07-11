Вашингтон, 11 июля, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика выступает против упоминания себя в каких-либо документах НАТО в качестве «угрозы». Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в посольстве КНР в США.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО,Китай

«Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны… Раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе» совершенно бесполезно», — приводит текст заявления Lenta.ru.

Отмечается, что Пекин призывает Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, дестабилизирующих ситуацию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, в пользу конструктивных мер для восстановления глобальной безопасности.

10 июля НАТО опубликовал итоговую декларацию саммита в Вашингтоне, в которой страны — члены альянса призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические отношения, в рамках которых КНР якобы экспортирует товары двойного назначения, используемые в оборонной промышленности РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс расценивает углубляющееся стратегическое партнёрство между РФ и КНР как угрозу.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, в котором подчеркнули, что США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния, создавая угрозу безопасности всех стран региона.