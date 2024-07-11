Вашингтон, 11 июля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой якобы создаёт угрозу безопасности НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции второго дня саммита в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Сегодняшнее послание — самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся участия Китая в конфликте на Украине… Поддержка России Китаем представляет собой угрозу безопасности НАТО», — заявил он.

В итоговой декларации саммита НАТО, опубликованной 10 июня, отмечается, что углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и КНР якобы подрывает международный порядок и создаёт угрозы для евроатлантической безопасности.

Страны — члены НАТО призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические отношения, в рамках которых КНР якобы экспортирует товары двойного назначения, используемые в оборонной промышленности РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее с подобным призывом выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, около 50% взаимного товарооборота между Россией и Китаем приходятся на долю товаров двойного назначения.

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Как отметили лидеры двух государств, политика США представляет угрозу безопасности всех стран региона, и выступили за то, чтобы Вашингтон отказался от этой линии поведения. Подчёркивалось, что США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния.

Также Россия и Китай договорились и дальше укреплять стратегическое партнёрство в энергетической сфере, развивать его на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.