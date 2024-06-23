Пекин, 23 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Китаю следует отказаться от поставок в Россию товаров двойного назначения. Об этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил 23 июня на пресс-конференции в Шанхае.

Sebastian Gollnow/Global Look Press Роберт Хабек

Он отметил, что в 2023 году Россия и Китай нарастили взаимный товарооборот более чем на 40%. Значительную его часть составляют энергоносители, но около 50% приходится на долю товаров двойного назначения.

«Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», — приводит слова Хабека издание Financial Times.

Днём ранее в Пекине германский вице-канцлер напомнил, что Китай пообещал не передавать России вооружения. Такой же ясности хотелось бы в отношении товаров двойного назначения, добавил Хабек. Он отметил, что прекращение экспорта таких товаров помогло бы германо-китайским торговым отношениям, сообщало агентство EFE.

Как сообщало ИА Регнум, Хабек прибыл в Китай 21 июня. В Пекине он провёл переговоры с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и председателем Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе. Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ, запланированную на 22 июня. Хабек заявил, что ничего не знает о причине отмены встречи.