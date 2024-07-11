Москва, 11 июля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Планы США по размещению дальнобойных ударных систем в Германии — это очередной шаг к эскалации конфликта в Европе. Такое мнение 11 июля корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

U. S. Pacific Fleet

Пентагон сообщил о начале эпизодического развёртывания средств дальнего ведения огня в Германии в 2026 году. Речь идёт о системах SM-6 и Tomahawk, а также о гиперзвуковом оружии. Отмечается, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе.

«Размещение новых ракет США в Германии не является чем-то новым. Такое решение они приняли задолго до спецоперации. США начинали размещать в Польше и Румынии так называемые средства ПВО, которые могут быть вооружены ракетами «земля — земля». Это ещё один шаг к эскалации конфликта. США понимают, что чем больше напряжённости они создадут на Европейском континенте, тем больше вероятность того, что любые связи России и стран Европы будут отложены или затруднены. А это является их целью», — отметил Онуфриенко.

Он добавил, что привязывание европейцев к конфликту или к угрозе будущего конфликта заставляет их приобретать американские системы вооружений. Это выгодно США как материально, так и политически. Всё, что не является ядерной войной, полностью устраивает Вашингтон. События последних двух с половиной лет свидетельствуют о том, что США успешно управляют европейскими политиками, уточнил военный эксперт.

Хотя системы Tomahawk и совершенствуются, но они не являются супероружием. У России есть возможность размещать аналогичные системы в Калининграде, Белоруссии, у своих западных границ, пояснил Онуфриенко.

По его словам, чтобы США смогли передать Германии гиперзвуковое оружие, они сначала должны принять его на вооружение. Пока нет ни одного подтверждающего факта, что у них есть хотя бы один опытный работающий экземпляр гиперзвуковой ракеты, уточнил эксперт.

Он допустил, что США могут его создать через 2-3 года, но эти ракеты нужно будет испытать и поставить на вооружение, наладить их массовое производство.

«Россия приняла взвешенную оборонную доктрину. Применение ядерного оружия возможно только в случае применения его в отношении России (в ответ) или при угрозе существованию страны. Обладая колоссальным ядерным потенциалом, Россия способна ответить на угрозу. Ни пятая статья Устава НАТО, ни подтверждённые опытом практики не заставляют ни одну из стран этого альянса вступать в открытое вооружённое противостояние в случае, если другие страны этого альянса начнут боевые действия против России. Это не будет значить, что США их поддержат вооружёнными силами. Поэтому европейцам не стоит строить иллюзий, что США будут защищать их любой ценой», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи. По словам президента, США сами не заинтересованы в нанесении стратегического поражения России. Более того, у российского государства нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного, воевать с ними.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит никакой необходимости в изменении российской ядерной доктрины в части оснований для использования ядерного оружия. По мнению президента, никто в здравом уме не подумает применить его против России. В российской военной доктрине существует две причины возможного применения ядерного оружия. Первая — это применение в отношении России, то есть это в ответ, на встречном ударе так называемом. Вторая — угроза существованию российского государства, пояснил глава государства.

Британская газета The Telegraph 4 июня объявила, что НАТО готовится перебросить войска США в Евросоюз. Согласно данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и прибалтийских стран.