Лондон, 4 июня, 2024, 12:59 — ИА Регнум. НАТО разрабатывает план переброски американских солдат и бронетехники в Европу на случай войны с Россией, пишет 4 июня британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

JALIL REZAYEE/EPA/TASS

Согласно данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

По созданным транспортным коридорам войска смогут передвигаться без «обычно накладываемых ограничений», говорится в материале.

По словам главы Объединённого командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Соллфранка, которые приводит The Telegraph, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более не актуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. Он отметил, что новый план подготовлен с учётом подобных рисков и предполагает создание «устойчивых» транспортных цепочек.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции в Париже заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что Франция направит войска на Украину, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Согласно данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на начальном этапе численность этого контингента составит около 2 тыс. человек.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.