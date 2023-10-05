Краснодар, 5 октября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обозначил два основания для применения Россией ядерного оружия. Он озвучил их во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время своей речи он заявил, что не видит никакой необходимости в изменении российской ядерной доктрины в части оснований для использования ядерного оружия. По мнению президента, никто, находящийся в здравом уме, не подумает применить его против России. В то же время он назвал два основания, по которым российская сторона в свою очередь, правомочна использовать ЯО. Путин заявил, что это — ответная мера и угроза государству.

«В российской военной доктрине существует две причины возможного применения ядерного оружия. Первая — это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемом. Вторая — угроза существования российского государства», — пояснил глава государства.

Путин уточнил, что речь в данном случае идёт даже о случаях применения против России обычных, не ядерных вооружений, тем не менее угрожающих существованию страны.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент заявил, что Россия никогда не применит ядерное оружие первой, так как рассматривает его не как средство нападения, а исключительно как средство защиты, вокруг чего и построена российская стратегия ответно-встречного удара. В США после этого заявили, что эти слова российского лидера нужно воспринимать всерьёз.

Позднее, на полях Петербургского международного экономического форума 16 июня Путин назвал применение ядерного оружия теоретически возможным. Президент заявил, что всем известно, что у России больше такого оружия, чем у НАТО, но, несмотря на это, страну продолжают склонять к переговорам по снижению. Наличие большого объёма ЯО Путин назвал конкурентным преимуществом.

Тогда же глава государства уже заявлял о том, что применение ядерного оружия со стороны России допустимо максимум только в ответ на непосредственную угрозу государственности страны. Позднее, 21 июня, Путин заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду, что позволяет обеспечивать глобальный баланс сил. Около половины российских частей и соединений ракетных войск оснащены новейшими комплексами «Ярс», добавил президент, а самой главной задачей в развитии триады является гарантия безопасности Российской Федерации и глобальной стабильности.