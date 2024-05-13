Копенгаген, 14 мая, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Американские истребители четвёртого поколения F-16, обещанные Данией, появятся на Украине в течение месяца. Об этом 13 мая заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции, в которой приняли участие главы правительств стран Северной Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Истребители F-16 из Дании поднимутся в воздух над Украиной в течение месяца», — приводит её слова немецкий журналист и корреспондент издания Die Zeit Йорг Лау на своей странице в социальной сети X.

Ранее о похожих временных рамках в поставках истребителей F-16 сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Тогда утверждалось, что первые самолёты, обещанные Данией, Норвегией, Нидерландами и Бельгией, появятся на Украине до конца июля. Британское издание Standard, в свою очередь, сообщало, что первые истребители F-16 будут предоставлены Киеву в течение нескольких недель.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва будет расценивать F-16 как носители ядерного вооружения, поскольку эти истребители относятся к платформам двойного оснащения. В ведомстве напомнили, что F-16 задействуются в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что истребители F-16 в случае их поставок на Украину также станут законной целью для Вооружённых сил России, как и другие виды вооружения, предоставляемые Киеву западными союзниками. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что эти самолёты не способны изменить ход специальной военной операции. Кроме того, переданные ВСУ F-16 будут нещадно уничтожаться, даже если их направят против России с аэродромов в третьих странах.