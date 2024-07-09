* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Такое решение вынес Савеловский районный суд в Москве. Об этом 9 июля сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Сергей Карпухин/ТАСС Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом)

«Постановлением <…> суда города Москвы Моргенштерн Алишер Тагирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»)», ― говорится в сообщении.

Исполнителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. В мае 2022 года певца включили в список физлиц-иноагентов. В августе 2023 года он заявил, что скучает по России и может вернуться.

В январе 2024 года Савёловский суд Москвы оштрафовал певца на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В середине ноября прошлого года суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, предоставление которых предусмотрено российским законодательством об иностранных агентах. Аналогичный штраф ему назначили в июне 2023 года.

В конце ноября власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили артисту въезд в Дубай. Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента. Он время от времени въезжал на территорию Объединённых Арабских Эмиратов как турист. Когда виза Моргенштерна закончилась и её надо было продлить, рэперу отказали во въезде. В январе 2024 года рэпер рассказал, что проживает на Бали.

Прокуратура Москвы 24 июня заявила, что Моргенштерну грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В течение года артиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

В правоохранительных органах 5 июля сообщили, что рэперу грозит уголовное преследование за неуведомление МВД России о наличии другого гражданства.