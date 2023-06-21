* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за то, что он не указал свой статус иностранного агента в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Известия/ Андрей Эштерм Рэпер Моргенштерн

Отмечается, что Моргенштерн был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети «Интернет» без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом»).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что протокол в отношении артиста был составлен после того, как он опубликовал три публикации в социальной сети, на которых не разместил плашку иноагента, хотя к этому его обязывает закон.

Как передавало ИА Регнум, в мае рэп-исполнитель Моргенштерн попал в список иноагентов. Он уехал из России в ноябре 2021 года. Поводом для отъезда артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете.

в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (известной как Монеточка) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента. Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу за отсутствие маркировки иностранного агента. Суд признал певицу виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.