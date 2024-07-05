* Моргенштерну — запрещённая в России организация

Москва, 5 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну), признанному иноагентом на территории РФ, грозит уголовное дело за неуведомление МВД России о наличии другого гражданства, сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

(сс) Okras

«Валеев, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка», — рассказал собеседник.

По данным правоохранителей, музыкант получил паспорт Израиля весной 2022 года. Теперь ему грозит уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). По этой статье предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов.

Столичная прокуратура 24 июня заявила, что Моргенштерну грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В течение года артиста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

В январе 2024 года Савёловский суд Москвы оштрафовал певца на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. В середине ноября прошлого года суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, предоставление которых предусмотрено российским законодательством об иностранных агентах.

В конце того же месяца власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили артисту въезд в Дубай. Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента. Он время от времени въезжал на территорию Объединённых Арабских Эмиратов как турист. Когда виза Моргенштерна закончилась и её надо было продлить, рэперу отказали во въезде.

Как передавало ИА Регнум, Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. В мае 2022 года певца включили в список физлиц-иноагентов.