Москва, 6 мая, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) попал в список иноагентов. Соответствующее заявление появилось на сайте Минюста 6 мая.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Помимо рэпера, в список иностранных агентов также вошли политик Любовь Соболь, бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов и социолог Борис Кагарлицкий и ещё трое россиян. Как сообщается, Моргенштерн появился в реестре физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Напомним, что Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. Поводом для отъезда артиста стали обвинения в продаже наркотиков в интернете.