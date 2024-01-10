* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, сообщили 10 января в суде.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Рэпер Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сообщили в судебной инстанции.

Суд в середине ноября прошлого года оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за непредоставление или несвоевременное предоставление иноагентом сведений, предоставление которых предусмотрено российским законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Ранее, в июне прошлого года, суд назначил Моргенштерну штраф в размере 40 тысяч рублей за отказ указать в социальных сетях статус иноагента. Сегодняшний штраф — третий, который присудили Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах.

Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. После начала СВО он выступил с осуждением спецоперации. Моргенштерна в мае 2022 года включили в список физлиц-иноагентов.

Рэпер 22 августа 2023 года заявил, что сожалеет об отъезде из России. В США, куда он уехал, ему не понравилось, и он заявил, что скучает по России и может вернуться.