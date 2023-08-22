* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) пожалел, что сбежал из России в США и признал, что там нет ничего хорошего. Об этом он заявил 22 августа.

Pavel Kashaev/Global Look Press Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

Музыкант признался, что ему не понравилось в Соединённых Штатах и жить там он бы не хотел.

«Я скучаю по Родине. Однажды, может, и вернусь в Россию», — поделился он.

Моргенштерн* рассказал, что пробовал записывать треки с западными музыкантами, но их чрезмерно капиталистический подход к работе его разочаровал. Он отметил, что в них отсутствует человечность.

«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я ещё не потерял связь с ними», — подытожил Моргенштерн.

Как сообщало ИА Регнум, покинувший Россию в ноябре 2021 года исполнитель позднее осудил специальную военную операцию на Украине. Его включили в список физлиц-иноагентов, а источниками финансирования назвали Израиль и Украину. Позднее исполнитель пытался оспорить статус в суде.

Некоторые коллеги Моргенштерна, также признанные иноагентами, последовали его примеру. Так, суд отклонил иск певицы Земфиры (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) с требованием признать незаконным решение о включении её в перечень иноагентов. Её включили в перечень по причине того, что певица даёт концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против спецоперации. Попытки оспорить статус иноагента предпринимали также юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). Суд отказал в удовлетворении его иска, и в тот же день аналогичное решение суд вынес и в отношении музыканта и комика Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом).