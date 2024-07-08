Пекин, 8 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине возможно, если мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Россией и киевским режимом, заявил 8 июля председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«Только в том случае, если все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в этом конфликте», — процитировало лидера КНР Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что мировому сообществу необходимо соблюдать три принципа: не допускать распространения конфликта, не допускать эскалации и стремиться к мирному разрешению ситуации. Китай готов и впредь обсуждать возможные пути урегулирования конфликта с Венгрией и всеми заинтересованными сторонами, добавил председатель.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прилетел в Пекин ранним утром 8 июля, где провёл встречу с председателем Китая. При этом Центральное телевидение КНР не уточнило каких-либо подробностей встречи лидеров двух государств. Ранее МИД Китая сообщил, что Орбан и Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный для двух стран интерес.

Позднее агентство MTI отметило, что на встрече Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине. Он подчеркнул, что Венгрия всегда выступает на стороне мира и никогда — на стороне войны, потому что венгерский народ стремится к миру, равновесию и гармонии.

Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России 3 июля на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что Китай готов продолжать прилагать усилия по политическому урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что страна всегда придерживалась необходимости установления мира и содействия переговорам.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.