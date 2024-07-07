Будапешт, 7 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Венгрия продолжит усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине. На предстоящей неделе состоится ряд встреч с этой целью, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, подводящем итоги первой недели председательства страны в Совете ЕС.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Он отметил, что недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву вызвали недовольство со стороны лидеров Евросоюза. По его словам, нападки исходили от тех, кто постоянно углублял украинский кризис поставками оружия, фантазиями об отправке наземного контингента и слухами о применении ядерного оружия.

«Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится», — сказал Сийярто на видео, опубликованном в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик не уточнил, какие именно шаги предпримет Будапешт, но ранее Орбан анонсировал важные объявления 8 июля. Ожидается, что в этот день о формировании в Европарламенте новой правоконсервативной фракции «Патриоты для Европы» объявит альянс трёх партий. Это «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», Австрийская партия свободы и чешское движение «Акция недовольных граждан» (ANO).

Сийярто добавил, что некоторые европейские политики поддержали визиты Орбана на Украину и в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Орбана, который прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии». По итогам переговоров Орбан назвал обеспечение мира в Европе главной задачей Венгрии, которая до конца года будет председателем в Совете ЕС. Он пояснил, что позиции России и Украины сильно отличаются друг от друга, поэтому для урегулирования конфликта потребуется много шагов.

На Западе венгерского премьера подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию.

Сийярто после этого напомнил, что Орбан руководит правительством суверенной страны и в Будапеште не будут отвечать на критику его визита в Россию. Сам глава венгерского правительства пояснил, что действует в интересах своей страны и всего мира. Поиск пути урегулирования он назвал своей «христианской обязанностью» даже с учётом политических последствий для себя на Западе.