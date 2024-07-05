Москва, 5 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Венгрия является суверенной страной и не собирается отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в РФ со стороны Евросоюза. Об этом 5 июля заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам переговоров в Кремле.

Алексей Майшев/РИА Новости Петер Сийярто

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», — сказал он.

При этом он призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил реакцию ЕС на визит Орбана в Москву. По его словам, истерика в Европе по этому поводу подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужна война, а не мир.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прилетел в Россию для продолжения «мирной миссии».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в этот же день заявил, что венгерский премьер не получал от ЕС мандат на визит в Москву и не представляет Евросоюз «ни в какой форме». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, своим нескоординированным с ЕК визитом Орбан подрывает единство Евросоюза.

Украинский МИД, в свою очередь, возмутился «несогласованным» визитом Орбана. В украинском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что выступают против переговоров по Украине без её участия. Также дипведомстве подчеркнули, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.