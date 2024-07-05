Берлин, 5 июля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и заявил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

«Орбан отправляется к (президенту России Владимиру) Путину в качестве премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель», — написал он в соцсети Х.

Шольц добавил, что Европейский союз осуждает специальную военную операцию, а Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Глава государства отметил, что Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.