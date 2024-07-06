Будапешт, 6 июля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche объяснил свой визит в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным интересами мира и своей страны.

Globallookpress

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а, во-вторых, я друг мира. Это очень важно понимать», — сказал он.

По его словам, он ищет самый короткий и самый быстрый путь урегулирования конфликта на Украине. Поиск этого решения Орбан назвал своей «христианской обязанностью» даже с учётом политических последствий для него на Западе.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, на своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в столицу России для продолжения «мирной миссии».

По итогам переговоров Орбан назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

На Западе венгерского премьера подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после этого напомнил, что Орбан руководит правительством суверенной страны, и в Будапеште не будут отвечать на критику его визита в Россию. Он также призвал не путать европейских политиков, выступающих за продолжение конфликта на Украине, с населением Европы.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, истерика из-за встречи Путина и Орбана подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужен горячий конфликт, а не мир.