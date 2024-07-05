Москва, 5 июля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Истерика в Европе, которую вызвал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужна война, а не мир. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, ещё раз подчёркивает, что ЕС и его американским хозяевам нужна война, а не мир», — заявил он на своей англоязычной странице в социальной сети X.

Как сообщало ИА Регнум, во время визита в Москву премьер-министр Венгрии опубликовал фотографии со встречи с президентом РФ и призвал Россию и Украину к миру.

Лидер российского государства назвал визит Орбана в Москву попыткой восстановить диалог. По его словам, во время переговоров он излагал уже известную России точку зрения Запада.

Ранее Медведев отметил, что Мирная инициатива России по Украине носит срочный характер, а последующие переговоры будут на худших для Киева условиях. Он также отметил, что разрешение украинского кризиса невозможно без отмены всех антироссийских санкций Запада.