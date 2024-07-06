Москва, 6 июля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызвал истерику в странах ЕС. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Алексей Майшев/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин

5 июля в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и венгерского премьера Орбана, одной из основных тем была ситуация на Украине.

«Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику», — сказал Рогов.

По его словам, европейские марионетки, действующие в соответствии с англосаксонскими интересами, ощущают, что их время уходит. В странах ЕС зреет запрос населения на созидательных и смелых политиков, подобных Орбану, которые стремятся помочь установлению мира на континенте и защищать национальные и экономические интересы своих народов, добавил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за продолжение конфликта на Украине, с населением Европы.