Москва, 5 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Россия не будет разбираться в тонкостях полномочий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как представителя ЕС, заявил 5 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Omar Marques / Global Look Press

Москва высоко ценит его линию на сопоставление позиций, сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным возможности урегулирования украинского конфликта.