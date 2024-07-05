В Кремле ответили на критику Орбана странами Запада
Песков: Россия не будет разбираться в тонкостях полномочий Орбана в ЕС
Москва, 5 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Россия не будет разбираться в тонкостях полномочий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как представителя ЕС, заявил 5 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Omar Marques / Global Look Press
Москва высоко ценит его линию на сопоставление позиций, сказал представитель Кремля.
Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным возможности урегулирования украинского конфликта.