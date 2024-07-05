Москва, 5 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр РФ, заявил 5 июля президент России Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, добро пожаловать в Москву, в Россию. Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнёр давний, но и как председательствующий в Европейском Совете», — сказал Путин.

Президент России предложил премьер-министру Венгрии обсудить ситуацию на Украине. Он пообещал изложить нюансы предложений России по мирному урегулировании украинского кризиса. Также Путин добавил, что рассчитывает, что Орбан, в свою очередь, ознакомит его с позицией Венгрии и стран Евросоюза.

Ранее венгерский премьер написал на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот же день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.