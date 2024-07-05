* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 5 июля, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии России, завершено, сообщила 5 июля пресс-служба Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

Антон Новодережкин/ ТАСС

«Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении

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